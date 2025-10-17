IHSS nuevamente sin sistema mientras crece malestar de derechohabientes

Tegucigalpa – El sistema informático del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) volvió a reportar fallas este viernes causando molestia entre derechohabientes que madrugaron en búsqueda de una cita médica.

“Estoy acá desde las 4:30 de la mañana, abrieron a las 5:30, nos pasaron y lo primero que nos dijeron fue que no hay sistema, van a tener que esperar”, relató un capitalino que se identificó como Eduardo, en el momento en que salía del Hospital de Especialidades del barrio La Granja.

El hombre comentó que ayer le recomendaron que llegara temprano si quería encontrar cupo, pero de nada sirvió, quien expresó su frustración por esta situación y señaló al gobierno como responsable de la situación en el Seguro Social.

Otro derechohabiente identificado como Juan José Molina, se quejó por la falta de especialistas. Como paciente oncológico, urge del seguimiento, pero las últimas veces que ha ido, no hay especialista.

“Tuvieron una semana de Morazánico de feriado y siguen con la demora. Cómo es posible que los pacientes estén allí esperando, el sistema está colapsado”, reclamó. VC