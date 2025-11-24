IHSS no da citas para más de tres meses, justifican autoridades ante queja de derechohabientes

Tegucigalpa – El gerente general del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Henry Andino confirmó que “hace más de dos años el instituto no da citas más largas de tres meses. No damos cita por seis meses y menos por un año”, dijo.

Este lunes nuevamente los derechohabientes reclamaron que no encontraron citas médicas en el Hospital de Especialidades del barrio La Granja.

(Leer) Derechohabientes del IHSS aseguran que ya no hay citas para este año

Andino dijo que a fin de hacer eficientes los servicios en el IHSS, se dan citan en un lapso más corto, a fin de que los pacientes esperen menos tiempo donde se prioriza de acuerdo a la patología que cada uno tiene.

“Este año 2026 le garantizamos a la población que vamos a tener muchos más espacios de cita para los pacientes y vamos a ser más eficientes el tiempo de espera para que cada lista que los pacientes tienen por especialidades sea cada vez más ágil”, afirmó.

(Leer) Derechohabientes del IHSS cuestionan el uso de sus aportaciones ante deficiencias en la atención médica

Andino afirmó que el IHSS está realizando contrataciones de personas médico en las áreas de especialidades, dijo que de las 18 nuevas contrataciones, la mayoría son subespecialistas. VC