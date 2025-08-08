spot_img
IHSS inicia jornadas de cirugías durante fines de semana para reducir mora quirúrgica

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) iniciará mañana el proyecto Mora Cero, que busca reducir la mora quirúrgica con jornadas realizadas durante los fines de semana.

La ministra de Salud, Carla Paredes, quien también preside la interventora del Seguro, dijo que el objetivo es llevar a cero para el 31 de diciembre, la lista de cirugías pendientes.

“Históricamente los fines de semana, las tardes y las noches, solo se operaban emergencias. Creo que perder la oportunidad de no optimizar los recursos con los que ya cuenta el Seguro Social es lo que ha llevado a una situación como la que hoy enfrenta”, indicó Paredes.

“El fin de semana pasado citamos a 290 pacientes para ser evaluados, puestos al día su expediente, analizado para someterlos a cirugía y en este momento tenemos a 190 pacientes listos con sus expedientes, exámenes y valoraciones para ser operados, iniciamos este sábado durante 12 horas vamos a operar”, dijo.

Detalló que el hospital de la Granja, del IHSS, a diciembre los 985 pacientes en mora estarán disminuidos. VC

