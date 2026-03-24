IHSS informa que consulta externa cerrará del 30 de marzo al 3 de abril

Tegucigalpa – Ante el feriado de la Semana Santa, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que la consulta externa cerrará del 30 de marzo al 03 de abril.

En ese orden, los pacientes tienen hasta este viernes 27 para retirar sus fármacos, se comunicó.

No obstante, las áreas de Emergencia y Hemodiálisis operarán de forma ininterrumpida durante el asueto de la Semana Mayor.

Las actividades administrativas también serán suspendidas del 30 de marzo al 03 de abril.

En ese sentido, las autoridades del IHSS solicitaron a los derechohabientes realizar una actualización de datos de los beneficiarios antes de esa fecha.

Las atenciones de fin de semana en la Clínica Periférica número 1 se activarán el domingo 05 de abril en un horario de 07:00 de la mañana a 07:00 de la noche.

Todos los servicios serán restablecidos nuevamente el lunes 06 de abril, se informó. (RO)