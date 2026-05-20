IHSS informa avance en procesos de adquisición de medicamentos

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó que continúa fortaleciendo el abastecimiento de medicamentos a través de mecanismos de adquisición que buscan garantizar mayor transparencia, eficiencia y disponibilidad para los derechohabientes.

Como parte de este proceso, la adquisición de medicamentos se realiza mediante la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y también a través de compras conjuntas a nivel regional impulsadas por la Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), estrategias que permiten optimizar recursos y ampliar el acceso a tratamientos esenciales.

Actualmente, a través de UNOPS se han adjudicado más de 117 medicamentos, entre los que destacan 64 de los 70 productos oncológicos incluidos en el Listado Oficial de Medicamentos del IHSS, un avance importante para fortalecer la atención de pacientes que requieren tratamientos especializados.

Además, se han girado instrucciones para que los hospitales del IHSS puedan realizar compras según procedimientos establecidos con los fondos rotatorios, de medicamentos específicos que requiera la población.

Por lo que en las próximas semanas los distintos proveedores estarán realizando entregas progresivas al Almacén Central del IHSS, desde donde se desarrollará el proceso de distribución hacia las farmacias de clínicas y hospitales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que los medicamentos lleguen oportunamente a los pacientes y continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional. JS