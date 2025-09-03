IHSS inaugura policlínica en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán – La comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inauguró este martes la policlínica regional de Santa Rosa de Copán.

La ministra de Salud, Carla Paredes, detalló que 40 mil derechohabientes están inscritas en el hospital regional de Santa Rosa de Copán y serán beneficiadas con mayor acceso a los servicios de salud y una mejor calidad de vida con la policlínica.

Detalló que el policlínico contará atención en múltiples especialidades: medicina interna, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, neumología, reumatología, endocrinología, cirugía general, dermatología, odontología y un área de estabilización para emergencias y urgencias.

Paredes confirmó que el propietario del edificio donde está ubicado el policlínico es una tercera persona que se encargó de la remodelación de la sede sin cobrar al Estado.

Aceptó que el IHSS solo pagó en la señalización y equipo médico señalando que la ley le prohíbe arrendar edificios que no pertenezcan a la seguridad social.

La funcionaria indicó que el policlínico de Santa Rosa de Copán solo se encargará de casos de manejo de urgencia y emergencia para estabilizar al paciente de cualquier cuadro agudo.

Añadió que si el paciente requiere hospitalización, será trasladado al Seguro Social de San Pedro Sula. AG