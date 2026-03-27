IHSS implementa call center para citas y busca aumentar médicos especialistas ante alta demanda

Tegucigalpa- El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Antonio Martínez, informó que la institución trabaja en mejorar el sistema de asignación de citas médicas, destacando la puesta en funcionamiento de un call center para facilitar el acceso de los derechohabientes.

-Con Decreto de Emergencia se espera dar mejores respuestas a derechohabientes del IHSS.

Martínez explicó que la problemática en la atención no es sencilla de resolver, debido a la limitada disponibilidad de médicos especialistas, una situación que también afecta al sector privado, donde las citas con especialistas suelen tardar por la alta demanda.

En ese sentido, indicó que se analizan nuevos modelos de referencia y contrarreferencia de pacientes, en coordinación con el personal técnico y médico, con el objetivo de optimizar la atención.

Asimismo, señaló que a mediano y largo plazo se busca fortalecer la formación de especialistas dentro del IHSS mediante programas de becas para médicos generales, aunque reconoció que este proceso tomará tiempo. También admitió que algunos especialistas prefieren el sector privado por mayores ingresos, lo que complica su incorporación al sistema público.

El titular del IHSS adelantó que, tras Semana Santa, se espera la entrada de insumos médicos gracias a un decreto de emergencia, respaldado por proveedores de material médico-quirúrgico, con el fin de evitar fallas en la atención.

Finalmente, Martínez subrayó que la institución trabaja en reducir el rezago de procesos administrativos y sanitarios, así como en superar limitaciones presupuestarias que han impedido realizar inversiones necesarias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los afiliados.LB