IHSS confirma que están ingresando al almacén los insumos médicos para los pacientes

Tegucigalpa – A través de un comunicado el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS confirmó que ya comenzaron a entrar los insumos médicos para brindarles atención a los pacientes de dicho centro hospitalario.

Son 221 millones de lempiras los que se adjudicaron para la compra de insumos médicos y se giraron instrucciones de que su distribución sea inmediata.

Además, se están realizando gestiones para que se solvente el impase con las cirugías electivas.

Esta mañana, familiares de pacientes que se sometían a labor y parto recibieron una lista de insumos que deberían de comprar si se sometían a cesaría. IR