IHSS brindará servicios disponibles este fin de semana

Tegucigalpa- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó sobre los servicios que estarán disponibles para sus derechohabientes durante el fin de semana, tras la reanudación de actividades luego de los asuetos por las festividades de fin de año y Año Nuevo.

La institución detalló que la farmacia del Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, atenderá con normalidad el sábado 3 de enero, en su horario habitual.

Asimismo, el IHSS anunció que la Clínica Periférica No. 1, en el barrio Abajo de Tegucigalpa, brindará atención en consulta externa, farmacia y laboratorio, en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

El viernes, los pacientes reaccionaron molestos al encontrar los portones cerrados y con el anuncio que no se prestará servicios médicos.

Lo anterior se debe a un asueto concedido a los empleados de esta institución por los festejos de Fin de Año. IR