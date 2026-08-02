IHSS atribuye imposibilidad de alcanzar un 100 % de abastecimiento a la escasez mundial de medicamentos

Tegucigalpa- El director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, explicó que la institución no puede mantener un abastecimiento del 100 % de medicamentos debido a la escasez de algunos fármacos en los mercados nacional e internacional, pese a que los procesos de compra se realizan de manera continua.

El funcionario señaló que actualmente los hospitales del IHSS registran un abastecimiento promedio de entre el 86 % y el 86.5 %, mientras que las clínicas periféricas y el almacén central mantienen un nivel cercano al 72 %, cifras que calificó como aceptables para el funcionamiento de la institución.

Martínez aclaró que la falta de ciertos medicamentos no obedece a desinterés ni a la ausencia de procesos de adquisición, sino a problemas de disponibilidad en el mercado.

Como ejemplo citó la eritropoyetina, un medicamento utilizado por pacientes con cáncer y personas que reciben tratamientos de hemodiálisis, cuya producción ha sido insuficiente tanto a nivel nacional como internacional.

Ante esta situación, indicó que el convenio con Naciones Unidas permitió localizar un lote del medicamento en El Salvador para atender temporalmente la demanda, mientras el IHSS gestionó la compra de una alternativa terapéutica autorizada por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), proceso que ya fue adjudicado.

El director del Seguro Social también enfatizó que, aunque el decreto de emergencia agiliza las compras mediante procedimientos abreviados, la institución está obligada a cumplir la normativa legal y técnica vigente, por lo que no puede realizar adquisiciones de forma inmediata como lo haría una empresa privada.

Aseguró que el compromiso del IHSS es continuar buscando alternativas para garantizar el suministro de medicamentos y mantener la atención de los derechohabientes, pese a las limitaciones derivadas de la disponibilidad de algunos productos farmacéuticos en el mercado internacional. IR