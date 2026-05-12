IHSS anuncia cambio de banco para pago de pensiones a partir del 17 de mayo

Tegucigalpa– El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que a partir del próximo 17 de mayo de 2026 los pagos de pensiones correspondientes a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales dejarán de realizarse a través de Banco de Occidente y pasarán a efectuarse mediante Banco Ficohsa a nivel nacional.

La institución detalló que la decisión se tomó luego de un proceso de licitación transparente y conforme a la normativa vigente, en el cual Banco Ficohsa fue seleccionado por contar con la capacidad operativa, cobertura y herramientas necesarias para atender a los pensionados y beneficiarios del sistema.

Según el comunicado oficial, el IHSS garantizó que la transición se desarrollará de manera ordenada y sin afectar la continuidad de los pagos a los afiliados y pensionados en todo el país.

Asimismo, las autoridades aclararon que los requisitos para realizar el cobro de las pensiones continuarán siendo los mismos. Los beneficiarios deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y el carné de pensionado del IHSS para retirar sus fondos.

El Seguro Social también informó que aquellos pensionados que no hayan cobrado sus pensiones en Banco de Occidente podrán disponer de esos recursos a través de las agencias de Ficohsa una vez entre en vigencia el cambio.

Las autoridades del IHSS indicaron que los pensionados que requieran orientación o asistencia durante el proceso podrán comunicarse mediante los canales oficiales de la institución o acudir a las agencias autorizadas para recibir atención.IR