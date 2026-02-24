IHSS adquirió equipo médico por L. 716 millones, pero no puede instalarlo por falta de capacidad eléctrica

Tegucigalpa- El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, informó que la institución adjudicó un promedio de 716 millones de lempiras a tres empresas, tras un proceso de licitación para la compra de moderno equipo médico.

La adquisición incluye equipos de radiografías, rayos X y tomografías, destinados a fortalecer áreas como ortopedia y cardiología, con el objetivo de mejorar la atención a los derechohabientes.

No obstante, Martínez advirtió que, pese a la millonaria inversión, actualmente no existe la capacidad eléctrica instalada para poner en funcionamiento los nuevos aparatos.

Según explicó, el Departamento de Ingeniería del IHSS ha señalado que primero debe definirse con certeza dónde será instalado cada equipo, ya que tanto el Hospital de Especialidades como la Clínica Periférica Número Uno y el edificio administrativo presentan líneas eléctricas sobresaturadas.

“El banco de energía no tiene más disponibilidad para soportar un voltaje tan alto como el que requieren estos equipos”, detalló el funcionario, al subrayar que incluso se ha analizado la posibilidad de trasladar algunos aparatos a otras instalaciones, pero la situación es similar.

Los ingenieros han advertido que ya no existe capacidad ni siquiera para la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado, lo que evidencia la limitación en la infraestructura energética.

Ante este panorama, Martínez señaló que será necesario gestionar apoyo ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que el problema trasciende a esa institución.

La situación pone en evidencia la necesidad de una actualización integral de la infraestructura eléctrica del IHSS para garantizar que las inversiones en tecnología médica puedan traducirse en mejoras reales en la atención a los asegurados.

Los especialistas eléctricos han advertido que el inconveniente ya no es propio del IHSS y que de nada servirá que se compre equipo nuevo si no se podrá instalar por falta de potencia energética.LB