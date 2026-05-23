IHCAFÉ entregará bono cafetalero a más de 82 mil productores en junio



Tegucigalpa- El presidente del Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ), Pedro Mendoza, informó que la distribución del bono cafetalero podría iniciar durante la primera quincena de junio a nivel nacional.

Mendoza explicó que ya se realizan coordinaciones logísticas junto al viceministro de Caficultura para preparar las bodegas y organizar la entrega del fertilizante destinado a miles de productores de café.

Según detalló, el beneficio alcanzaría a unos 82 mil productores registrados en la base de datos del IHCAFÉ, principalmente aquellos que reportaron producción activa hasta septiembre del presente año.

El dirigente cafetalero señaló que la sequía comienza a generar preocupación en el sector, debido a que la falta de lluvias podría reducir la producción de la próxima cosecha.

“Necesitamos la lluvia para no perder la floración”, advirtió.

Mendoza indicó que actualmente Honduras ya supera los 5.3 millones de quintales exportados de café, lo que representa un incremento del 37 % en comparación con el año anterior. AD