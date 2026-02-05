Iguanas en Honduras fuera de peligro ante temperaturas récord

Tegucigalpa – El biólogo Alexis Manzanares señaló hoy que aunque en el país se han registrado temperaturas récord, la población de iguanas se encuentra fuera de peligro.

No obstante, alertó que la temporada de apareamiento se puede ver afectada a causa de estas temperaturas.

Explicó que el peor escenario es un atraso en la temporada de apareamiento para esta especie.

Debido a las temperaturas extremas registradas en los últimos días en Florida, Estados Unidos, miles de iguanas verdes invasoras entraron en un estado de inmovilidad por el frío, lo que provocó que incluso cayeran de golpes de los árboles.

Sin embargo, este escenario es improbable en Honduras ya que las temperaturas más bajas fueron de dos grados centígrados, sin embargo en los lugares de mayor concentración de iguanas que es la isla de Utila la temperatura más baja fue de 19 grados, dijo el experto.

En ese contexto, descartó que se repitan escenarios como los ocurridos en Florida.

No obstante, la temporada de apareamiento está por comenzar y podría tener retrasos, dijo. (RO)