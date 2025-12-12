Igual que el 2009, Mel Zelaya y su grupo siguen tratando de romper el orden nuevamente: Espinoza

Tegucigalpa – La diputada liberal Maribel Espinoza señaló este viernes que los politiqueros siempre ensucian el ambiente, durante y después de las elecciones del 30 de noviembre el 80 % de la población demostró que quiere paz, sin embargo el expresidente Manuel Zelaya “se está aprovechando de la discusión entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para traer el caos”, afirmó.

– SI Luis Redondo quiere hacer una declaratoria sin los resultados que establece la ley, las FFAA están obligadas a capturarlo.

Espinoza indicó que los hondureños expresaron su voluntad el 30 de noviembre en las urnas, expresaron su claro rechazo al partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), el que tiene menos del 20 % de la población, de acuerdo a los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El resto de la población quiere una vida en paz, exige cambios”, destacó la expresidencible del Partido Liberal al destacar que el pueblo mostró un civismo inigualable el día de las elecciones generales.

“En la reciente historia hemos tenido dos situaciones realmente críticas en el país, en 2009 con los acontecimientos provocados por Mel (Manuel) Zelaya y hoy que sigue el mismo actor, Mel Zelaya, y su grupo tratando de romper el orden nuevamente”, apuntó.

Mencionó que los hondureños ya vieron la influencia perversa de la cúpula Libre, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas a quien pretendían desestabilizar y que tomaran partido, que se volvieran políticas, como lo hizo en su momento el jefe del Estado Mayor de Honduras, el general Roosevelt Hernández.

Además refirió que el Ministerio Público fue utilizado para perseguir a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, sumando a esto a “Luis Redondo haciendo su papelito de dictador en el Congreso Nacional, atribuyéndose facultades que no tiene”, dijo al mencionar que la Comisión Permanente no tiene las atribuciones del pleno.

“En ese momento, no ponga en duda la legitimidad de su pleno del Congreso Nacional, que nadie se atreva a hacerlo”, pidió al sentenciar que sí Redondo quiere hacer una declaratoria sin los resultados que establece la ley, las FFAA están obligadas a intervenir y capturarlo inmediatamente”. VC