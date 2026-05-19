Iglesias y organizaciones migrantes reciben certificación de espacios gratuitos en canal del Congreso

Tegucigalpa – Iglesias y organizaciones migrantes recibieron hoy una certificación de espacios gratuitos en la frecuencia del canal del Congreso Nacional.

Así lo informó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien destacó que lo anterior forma parte de un compromiso de una comunicación más inclusiva.

Este día entregamos a representantes de iglesias y organizaciones de migrantes la certificación de espacios gratuitos dentro de la programación del canal oficial del Congreso Nacional, como parte de nuestro compromiso con una comunicación más inclusiva y cercana al pueblo hondureño, acotó.

Recibimos con mucho agrado a representantes de la Conferencia Episcopal de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras, FIHNEC y la Asociación 15 de Septiembre, con quienes firmamos este importante convenio bajo el oficio 267-2026, detalló.

Seguimos construyendo puentes de esperanza, fe y solidaridad para nuestra gente, subrayó Zambrano. (RO)