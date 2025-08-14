Iglesias no están solas, afirma Quintín Soriano y advierte que si aparece una manta en contra, él mismo irá a quitarla

Tegucigalpa – El alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano rechazó este jueves que ataque del oficialismo hacia la caminata por la paz y la democracia organizada por las iglesias Católica y Evangélica a realizarse el próximo sábado 16 de agosto.

“Cometió un error el líder de Libertad y Refundación, Libre, (Manuel Zelaya), meterse con la fe, meterse con las iglesias y todavía siguen poniendo pancartas”, criticó el líder del Partido Liberal en el sur del país.

Soriano defendió que las iglesias no están solas, “las iglesias son el voto silencioso”, afirmó al agregar que las autoridades del partido en el gobierno están temerosas.

(Leer) Padre Juan Ángel: A quienes atacan la caminata, les responderemos con oración

“Lo que va a haber el sábado, esa movilización en todo el país, esa caminata, será acompañada de todos, niños, mujeres, de todo, en silencio, cantando y orando por este país, para que haya paz y tranquilidad”, aseguró dijo al agregar que como cristiano debe salir en defensa de su sacerdote o del pastor cuando sean atacados por dicha marcha.

Advirtió que si ponen una manta similar a las que aparecieron en Tegucigalpa, donde se ataca a las autoridades de las iglesias Católica y Evangélica, que están al frente de la mencionada marcha, él mismo irá a quitarla.

(Leer) Iglesia reitera llamado caminar el 16 de agosto por la justicia y la paz en Honduras

Con la fe no se metan, reiteró, “pueden hablar de izquierda, de comunismo, de materialismo dialéctico, pero jamás tomarán nuestra fe, por lo demás compañeros de lucha, vamos hacia adelante, porque en las instituciones democráticas de este país, está la férrea voluntad del pueblo hondureño y nosotros solo aceptamos que nos juzgue quien nos puso”, finalizó. VC