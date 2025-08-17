Iglesias contribuyeron en proceso de reconciliación nacional, recuerda Lobo Sosa

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa ((2010-2014) indicó este domingo que no hay nada más importante en un país que respetar el derecho del pueblo al calificar de extraordinaria la convocatoria de las iglesias Católica y Evangélica.

“El pueblo tiene derecho a elegir quienes lo van a representar” dijo Lobo Sosa tras felicitar a las iglesias por estar siempre presente, como destacó estuvieron durante su gestión en el Ejecutivo y contribuyeron en el proceso de reconciliación nacional.

El exgobernante se refirió también, durante una entrevista a medios de comunicación, que la acusación de terrorismo contra tres hondureños por supuestamente atentar contra el esposo de la presidenta Xiomara Castro, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2010).

“Estos van de lo ridículo a lo increíble, es decir, cuánta gente en Honduras en una mesa de salón o plática entre amigos, no dirán lo mismo que dijeron estos”, en tal caso, agregó “va a meter presos a todos los hondureños”.

Lobo Sosa pidió tolerancia para las expresiones de las personas y dijo que personalmente no le ve pinta de terroristas a Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan, acusados por la Fiscalía de planear un atentado contra el expresidente Zelaya. “Si fuera conspiración no sería de esa manera que se haría”, apuntó.

En tanto, sobre las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, señalando que el régimen venezolano de Nicolás Maduro paga para utilizar el espacio aéreo hondureño como puente para el tráfico de drogas hacia Norteamérica, el expresidente recordó que cuando él llegó a la presidencia, a Honduras llegaba el 83 % de la droga que iba para EEUU desde el sur.

“Qué ahora me digan, cuando es la misma gente que está en este gobierno que llega una gran cantidad de droga, pues me sorprende y nada más digo, vea usted la mismas costumbres, las mismas tonteras”. VC