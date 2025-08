Iglesias continúan planificación de la caminata por elecciones limpias y paz, en medio de amenazas y asedio

Tegucigalpa – Las Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) avanzan en los preparativos para la gran caminata nacional de oración por la paz a realizarse el 16 de agosto en nueve ciudades del país, mientras que desde el oficialismo pasaron de la advertencia de participar con las banderas del partido de gobierno a realizar proselitismo en los templos y amenazas de quitarles la personería jurídica.

Bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, las iglesias han llamado a los hondureños a marchar en un acto espiritual que promueva la justicia, la libertad y el respeto a la voluntad popular, especialmente de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Ambas iglesias cristianas cuentan con el respaldo del más del 70% de la población, de acuerdo a las encuestas realizadas en el país.

Proselitismo en templo

Desde el anuncio de la marcha, que busca mantenerse al margen de intereses políticos partidarios, ha enfrentado tensiones debido a la anunciada participación de funcionarios y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), a lo que se suma los ataques propiciados este fin de semana con amenazas de quitarle la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica y el ingreso de un grupo de militantes del partido oficialistas, liderados por la candidata Rixi Moncada, a un tempo en el sur del país.

(Leer) Párroco de Amapala exige una disculpa pública a la militancia de Libre por hacer proselitismo dentro de la iglesia

El sábado, las autoridades de la iglesia Santa Cruz en Amapala, Valle, alzaron la voz pidiendo a la militancia de Libre y a la candidata oficialista, una disculpa pública por hacer proselitismo político dentro de la parroquia.

El párroco de la iglesia, Jonathan Hernández, expresó que Moncada llegó de visita al lugar y que realizó propaganda política dentro del templo sin autorización del párroco o del obispo, lo cual viola el respeto y la neutralidad que debe de mantenerse en este espacio sagrado.

Tras el incidente, el padre Jonathan pide una disculpa pública por parte de la militancia de ese instituto político por lo ocurrido dentro de la iglesia y por respeto a la comunidad amapalina.

Al estilo Nicaragua

En otro episodio que fue protagonizado por el comisionado presidencial, Miguel Briceño y muy al estilo del régimen dictatorial de Nicaragua que mantiene una represión contra las iglesias cristianas en la nación vecina, pidió a través de sus redes sociales retirar la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica.

(Leer) Imitando la dictadura de Nicaragua, comisionado presidencial pide retirar la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras

El comisionado presidencial, Miguel Briceño.

Al dirigente político le molestó una crítica que realizó el presidente de la CEH, Gerardo Irías en rechazo a las actuaciones del partido en el gobierno. El pastor Irías dijo durante un mensaje a su congregación que “Libre se convirtió en un mal necesario que tenía que llegar al poder para sacar a un presidente (Juan Orlando Hernández), pero hoy tenemos el riesgo más grande, no hay cosa más triste que darle poder a un pobre”.

En tal sentido, Briceño posteó en su cuenta “¿Ahora entienden? Aquí está la verdad, el presidente de la Confraternidad Evangélica ataca a Libre, hoy más que nunca iremos los colectivos a la caminata política, exigimos respeto, suspensión personería jurídica a la CEH y de la Iglesia que es pastor él mercenario de la fe”.

El presidente de la CEH, Gerardo Irías.

En respuesta, el pastor Irías aseguró que una personería jurídica no le detiene para predicar el evangelio de Jesús y que predicará con o sin personería jurídica.

(Leer) “Una personería jurídica no me detendrá para predicar y decir la verdad”: Pastor Gerardo Irías

“Siempre hemos respetado a la presidenta (Xiomara Castro) y el gobierno actual no se ha metido con la iglesia. La iglesia no ha recibido ataques de este gobierno. Pero quiero dejar claro, que una personería jurídica no nos detiene para predicar, predicaremos con o sin personería jurídica”, puntualizó.

Rechazo a amenazas

De inmediato diversos sectores se pronunciaron en contra de las amenazas del funcionario.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

“Como diputado y como creyente, rechazó enérgicamente los ataques del partido Libre contra nuestras iglesias. Pedir que se cancele la personería jurídica de la iglesia evangélica es algo que solo se ve en dictaduras como Nicaragua o Venezuela. ¡En Honduras no lo vamos a permitir!”, escribió en su cuenta de X, el diputado nacionalista por Choluteca, Carlos Ledezma.

La diputada liberal Maribel Espinoza cuestionó si es que “para Libre no importa que la Constitución de la República garantice la libertad religiosa”. Además se preguntó si por eso, ahora Libre comienza la persecución contra las iglesias.

(Leer) Insultos y amenazas contra marcha de iglesias fortalece la necesidad de manifestar preocupación ante autoritarismo: Carlos Umaña

El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

En tanto, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó a través de sus redes sociales: “realmente no sé si da risa o espanto el intento de querer desacreditar las marchas convocadas por las iglesias que lo que busca es que precisamente los intolerantes políticos que las critican ofrezcan un torneo electoral transparente, libre y sin incidencias”.

Segunda caminata de iglesias

La caminata nacional de oración por la paz del 16 de agosto será la segunda marcha que las iglesias Católica y Evangélica realicen de forma conjunta, luego de la realizada hace dos años en rechazo a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras.

(Leer) Miles de cristianos marchan por respeto a valores familiares

El julio de 2023, miles de personas se manifestaron de manera simultánea en al menos cuatro ciudades pidiendo entonces a la presidenta Xiomara Castro vetar la mencionada ley por considerarla un atentado contra los valores cristianos.

En la capital Tegucigalpa, la movilización fue integrada por miembros de las iglesias Católica y Evangélica que se unieron bajo el lema “Con mi hijo no te metas”, en referencia a que los grupos que promueven la igualdad de género buscan que se ofrezca educación sexual sin el consentimiento de los padres y solo con la aprobación del gobierno de los materiales y temas a ofrecer. VC