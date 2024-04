Iglesia reprocha las leyes contra familiares, “es algo que contradice la razón”

Tegucigalpa – La Iglesia Católica de Honduras reprochó hoy los valores o las leyes contra familiares, ya que contradice la razón.

Así lo expresó el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en la homilía dominical, que en esta ocasión formó parte del programa de 40 horas de adoración a Jesús Sacramentado que se realiza en la Arquidiócesis de Tegucigalpa durante este 31 de diciembre y 01 de enero.

“La familia es un hecho importante históricamente y actualmente sigue siéndolo, personal y socialmente no podemos hablar ni del pasado, ni del presente sin familia, acaso podremos hablar de un futuro mejor sin familia, evidentemente que no. No tenemos dudas, pero desde otras culturas pareciera introducirse valores o leyes contra familiares, es algo que contradice la razón más básica y la más profunda experiencia que todos compartimos”, reflexionó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH).

Antes bien, la vida familiar se nos propone como principio de vida cristiana, acentuó el religioso.

La familia es la base común desde donde se puede construir una convivencia más feliz. “Estamos convencidos de que también, cuidar con leyes adecuadas a la familia, es fundamento irrenunciable para una sociedad mejor, estructurada, más equitativa y prospera”, apuntó.

En ese contexto, razonó que aún en una sociedad decepcionada seguimos creyendo que si contamos con las familias hay esperanza.

“Solo si cuidamos a las familias será posible un proyecto común conforme a la voluntad de Dios”, agregó.

Finalmente, dijo que con las familias hay esperanza, sin ellas no podremos avanzar.