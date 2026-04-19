Iglesia reprocha ignorancia revestida de soberbia y pide dejarnos iluminar por escrituras

Tegucigalpa – La Iglesia Católica de Honduras reprochó hoy la ignorancia revestida de soberbia y pidió dejarnos iluminar por las escrituras y al igual que los discípulos de Emaús invitar a Jesús a quedarse con nosotros para siempre.

Esa ignorancia revestida de soberbia sigue siendo actual. Algunos intelectuales mediocres continúan burlándose de los creyentes, sin darse cuenta de que la verdadera sabiduría viene por la fe., expresó hoy el arzobispo de Tegucigalpa José Vicente Nácher.

El también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras pidió dejarnos iluminar por las escrituras.

Los discípulos de Emaús siguen caminando mientras escuchan la interpretación de las Escrituras. Porque la Palabra de Dios precisa escucha atenta y una adecuada explicación, conforme el Espíritu Santo enseña a cada generación, razonó.

De esa manera: ardía su corazón de amor, la fe abría sus oídos y la esperanza nacía en ellos. Igualmente, en la Santa Misa escuchamos la Palabra y se nos explica en la homilía. Iluminados por las escrituras renovamos nuestra fe y elevamos también una súplica al Señor, en la oración de los fieles, reflexionó.

En ella, (eucaristía) con estas u otras palabras, en el fondo decimos: “Quédate con nosotros Señor, la tarde está cayendo”. Permanece con nosotros Señor, porque sin ti oscurece nuestra vida, agregó.

Y preparando la mesa del altar nos sentamos con Jesús. Con las manos del sacerdote es Cristo mismo quien presenta los dones, bendice a Dios, pronuncia la acción de gracias, parte y reparte el pan eucarístico. Y nosotros jamás dejamos de reverenciar devotamente el admirable sacramento del altar con el que comulgamos con todo nuestro ser, reflexionó.

Y, por último, oramos agradeciendo el don recibido y salimos de regreso, fortalecidos e iluminados para dar testimonio del amor que vivimos y la fe que profesamos, cerró.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Lucas