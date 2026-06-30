Iglesia reitera llamado a ser solidarios y orar por venezolanos

Tegucigalpa – Monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión, Apostólico en Honduras llamó hoy a ser solidarios y orar por venezolanos.

“Estamos todos llamados a ser solidarios, como Iglesia algunas diócesis ya están pensando en hacer colecta especial para llegar con ese granito de arena desde la iglesia hondureña”, expresó el representante del Papa en el país centroamericano.

La campaña de recolección de ayuda se realizará el próximo domingo en la arquidiócesis de Tegucigalpa.

Ver: Tenemos muchas necesidades, tengo que enfocarme en los hondureños, dice Asfura sobre ayuda a Venezuela por terremotos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

Sin embargo, el Gobierno hondureño confirmó hoy que aunque se solidariza con el pueblo venezolano no enviará ayuda a ese país.

“Hoy en Honduras tenemos muchas necesidades. Yo lamento mucho lo que le ha pasado al pueblo venezolano, que Dios los proteja y los cuide, pero que Dios me perdone no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Estoy seguro que al pueblo venezolano le va a llegar mucha ayuda de otros países, hoy tengo que enfocarme en Honduras y en las necesidades de cada hondureño”, expresó el presidente Nasry Asfura.

El gobernante respondió así a la consulta de los periodistas que querían saber si el gobierno de Honduras enviaría ayuda a Venezuela como ha ocurrido con decenas de países que ya tienen presencia en el país sudamericano.

No obstante, la Iglesia hondureña sí enviará ayuda a ese país, por lo que los hondureños que quieran solidarse con el pueblo venezolano podrán canalizar la ayuda a través de las diferentes diócesis del país. (RO)