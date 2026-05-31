Iglesia exhorta a poner nuestra frágil realidad a disposición del Dios “compasivo y clemente”

Tegucigalpa – La Iglesia Católica de Honduras celebró hoy la fiesta de la Santísima Trinidad y exhortó a comprender este misterio desde el amor de Dios y a poner nuestra frágil realidad a disposición del Dios “compasivo y clemente”.

Así lo expresó el arzobispo José Vicente Nácher, en la homilía dominical donde razonó que podemos tratar de comprendernos a nosotros mismos a partir de un solo Dios en tres Personas divinas. Es decir, interpretar la criatura a partir del Creador, “que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna”.

O dicho de otra forma: ¿De qué se trata? ¿De reducir la eternidad a la realidad limitada que conocemos? O bien, ¿de poner nuestra frágil realidad a disposición del Dios “compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad”?, continuó.

Si enfocamos bien esta fiesta, en lugar de frustrarnos intentando reducir la plenitud trinitaria a la inteligencia humana, lo que haremos es alegrarnos mirando nuestra vida y nuestras relaciones, conforme al “Dios del amor y la paz que habita en nosotros”, reflexionó.

En otras palabras, celebrar hoy la fiesta de la Santísima Trinidad como fruto del camino cuaresmal y pascual, significa admirar la trascendencia del misterio de Dios, pidiendo “venga sobre nosotros, perdonando nuestros pecados y tomándonos como su pueblo”, agregó.

En otras palabras, si la Iglesia es enviada por Jesucristo y éste por el Padre, podemos decir que -animada por el Espíritu Santo- la Misión de la Iglesia brota del amor eterno de la vida trinitaria. Por ello el año de la Santa Misión, es en el fondo, manifestación de la Santa Trinidad, cerró.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Juan

Juan 3, 16-18

«Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios».