Iglesia exhorta a dejar atrás miedos, engaños y pecados y abrazar el mandato de Cristo

Tegucigalpa – La Iglesia Católica exhortó hoy a dejar atrás los miedos, engaños y pecados y abrazar el mandato de Cristo que es Amar a Dios y al prójimo.

En la voz de Cristo encontramos primero la tarea de cada uno: sal de tu tumba. El grito a Lázaro es una invitación a todos a dejar nuestros miedos, engaños y pecados que nos atrapan. Después le sigue un mandato a los que están allí, que representan a la comunidad y a la misma Iglesia: “desatadlo y dejadle andar”. En toda liberación auténtica hay una santa colaboración entre el pueblo de Dios y cada uno de sus miembros, reflexionó el arzobispo de Tegucigalpa José Vicente Nácher.

En el itinerario cuaresmal se nos ofrece la oportunidad de ver, escuchar y seguir a un amigo, Jesús, al que ya podemos reconocer cercano a nosotros. Con ello vamos acercándonos al misterio de la muerte, de la suya y de la nuestra, con la certeza de que para Él nadie está perdido, porque “Jesucristo es la resurrección y la vida, ¿crees esto?”, reflexionó.

Haciendo un repaso a los tres últimos domingos de cuaresma, que son una gran catequesis bautismal, hemos encontrado el tema de la resurrección, el agua de vida y la luz de la fe. Y en cada uno de ellos hay una coincidente auto presentación de Jesús, que ya habíamos escuchado en la transfiguración. Repasemos: a Marta Jesús le dice, “Yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá”. Al ciego curado, que pregunta quién es el “Hijo del hombre” (el Mesías), le contesta: “Ya lo has visto, el que está hablando contigo”. Y el domingo anterior, a la Samaritana (que aguardaba la venida del Cristo), Jesús le dice: “Yo soy, el que habla contigo”, caviló.

Llegados a este quinto domingo la voz de Dios, a través del profeta Ezequiel, resuena con fuerza: “Cuando abra vuestras tumbas, pueblo mío, y os saque de ellas, sabréis que yo soy el Señor”. La experiencia de liberación como prenda de salvación.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Juan

Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45