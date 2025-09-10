spot_imgspot_img
Política

Iglesia Evangélica prepara su membresía en todo el país para servir como observadores en elecciones

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– La Iglesia Evangélica prepara a su membresía en los 18 departamentos para servir como observadores en las elecciones generales, con el fin de garantizar un proceso limpio y transparente, informó Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores.

Banegas detalló que la capacitación se está realizando en todo el país.

“Estas elecciones tienen que ser las más observadas, limpias y transparentes”, afirmó.

Hizo un llamado a la población a salir a votar masivamente el próximo 30 de noviembre.

Sostuvo que ellos integran organizaciones de la sociedad civil por lo que esperan que las autoridades del Consejo Nacional Electoral apruebe el reglamento e iniciar la inscripción de los observadores.

A los candidatos políticos les hizo un llamado a brindar propuestas claras a la población y que se puedan cumplir. IR

