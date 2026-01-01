Iglesia Evangélica pide que 2026 sea un año de paz y reconciliación tras turbio 2025

Tegucigalpa – Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, pidió hoy que el año 2026 que hoy inicia sea de paz y reconciliación tras turbio 2025.

Indicó que existieron muchas falencias en el proceso electoral, pero ya existe una declaratoria y reconocimiento de transparencia.

En ese contexto exhortó a hacer de este año un año de paz y reconciliación.

Consideró que Honduras necesita unidad y reconciliación, por lo que invitó a no escuchar la voz de la división y del confrontamiento.

Las nuevas autoridades deben llegar con la mentalidad de llevar unidad a la población hondureña, meditó.

Finalmente dijo que la Iglesia Evangélica tiene el respeto del 47 % de la población hondureña, por lo que externó que existe una gran responsabilidad del sector creyente con la sociedad hondureña.

A los pastores y líderes evangélicos pidió asumir la responsabilidad de guiar en los momentos difíciles del país.

El año 2025 en Honduras concluyó envuelto en una crisis electoral marcada por semanas de retrasos para conocer los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en las que se declaró como nuevo presidente a Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya candidatura contó con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, entre denuncias de injerencias.

El país, de diez millones de habitantes, más del 60 % pobres, vivió un año que estuvo atravesado por dos momentos críticos: las elecciones primarias del 9 de marzo, organizadas por los partidos Libre (Libertad y Refundación, izquierda) en el poder, Nacional y Liberal (conservadores), y los comicios generales de noviembre.

Las elecciones de marzo estuvieron en peligro porque el día de las votaciones en ciudades como Tegucigalpa, la capital, microbuses contratados a última hora anduvieron circulando y se aparcaron en varios puntos, repletos de maletas electorales aun cuando, por ley, las Fuerzas Armadas, que además son ‘apolíticas, obedientes y no deliberantes’, son responsables del traslado, custodia y vigilancia del material electoral.

Las irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral también se evidenciaron en los comicios generales de noviembre, que fueron más dominados por acusaciones de fraude y discursos de confrontación que por propuestas, en un clima de alta incertidumbre política. (RO)