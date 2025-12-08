Iglesia Evangélica pide paz y tranquilidad mientras CNE da resultados oficiales

Tegucigalpa – El presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías hizo un llamado a la población y a los partidos políticos a tener paz y tranquilidad mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), da los resultados oficiales.

Es muy importante tener paciencia, el pueblo entero debe de estar confiando en las autoridades del CNE, sostuvo.

Agregó que el grave problema es que cada partido dice que ganó y eso es un problema.

“El llamado es para los candidatos para que mantengan la sensatez que haya un gobierno consensuado, por lo que el llamado es a esperar y mantener un diálogo, porque las peleas no abonan nada al proceso electoral”, indicó.

Recordó que la población salió a votar y se debe de respetar la voluntad del pueblo, la empresa contratada para la divulgación de datos debe de dar respuestas y el pueblo estar tranquilo. IR