Iglesia Evangélica pide a políticos que cuiden sus acciones y contribuyan a la paz social

Tegucigalpa – El pastor evangélico de la Iglesia Vida Abundante, Evelio Reyes, exhortó hoy a los políticos hondureños que cuiden sus palabras y que contribuyan a la paz social de Honduras.

“La paz no es algo espontáneo y no nos llueve del cielo, es algo cultural y significa cultivo, entonces se construye”, explicó.

En ese sentido, llamó a construir la paz en el país. “No todos los políticos, ni todos los ciudadanos son tan insensatos como para ponerle combustible a las llamas”, expresó.

Quien perturba la paz social, está en contra de la voluntad de Dios y no tiene la aprobación de la sociedad.

“Yo le ruego como líder de fe, a nuestros políticos que cuiden sus palabras, sus acciones y que contribuyan a la paz social”, acotó.

Razonó que todo mundo sabe cómo comienza la violencia, pero nadie sabe cómo va a acabar.

Finalmente incitó a decir no a la violencia en Honduras y orar por la paz que tanto necesita el país. (RO)