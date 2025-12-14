Iglesia Evangélica pide a coordinador de Libre respetar la voluntad del pueblo

Tegucigalpa – Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, pidió hoy al coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

El pastor evangélico realizó un llamado directo a Manuel Zelaya Rosales y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, para que respeten la voluntad del pueblo.

Ante la derrota, Manuel Zelaya ha llamado a su militancia a la calle, mientras Ochoa analiza no presentarse a la declaratoria de las elecciones.

En ese contexto, el líder religioso dijo a estos políticos “Honduras ya habló” y pidió respeto a la voluntad popular.

A la ciudadanía pidió estar vigilantes y orar por la paz del país.

El llamado de la iglesia está acorde a múltiples exigencias en la sociedad civil del país.

Honduras, aún no conoce a un ganador de las elecciones del 30 de noviembre, pero sí conoce que el oficialismo perdió su cuota de poder y deben ceder el poder a un próximo gobierno. (RO)