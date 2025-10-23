Iglesia Evangélica pide a CNE y FFAA brindar tranquilidad a la nación sobre proceso electoral

Tegucigalpa – El presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, llamó hoy al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las Fuerzas Armadas, a brindar tranquilidad a la nación sobre el proceso electoral.

Reflexionó que hay dos maneras de terminar un gobierno, una de ellas es haciendo las cosas bien, pero a nuestros políticos eso no les interesa.

“En este momento es un llamado de atención exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas para que le den tranquilidad a nuestra nación”, expresó el religioso.

A renglón seguido dijo que los hondureños están convencidos que el país requiere de un cambio y que no se puede seguir siendo espectadores.

En ese sentido, recordó que el pueblo está expectante y no permitirá ningún fraude electoral el 30 de noviembre.

Pidió confiar en Dios que será quien quitará y pondrá al gobernante de Honduras.

El trabajo de la iglesia es orar, pero también denunciar todo lo que no está bien, zanjó el pastor evangélico. (RO)