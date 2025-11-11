Iglesia Evangélica llama a la oración y a votar masivamente para fortalecer la democracia en Honduras

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Banegas hizo un llamado a la ciudadanía hondureña a mantener la oración, la paz y la participación en las elecciones del próximo 30 de noviembre, destacando que la voluntad de Dios debe prevalecer en este proceso democrático.

– El religioso instó a que nadie se quede en casa, salgamos a ejercer nuestro derecho sabiendo que cada voto cuenta.

“Estamos fielmente orando, creyendo en Dios y en que su voluntad será la que se imponga este 30 de noviembre. Esperamos que toda la ciudadanía salga a votar masivamente para que tengamos democracia”, expresó el líder religioso.

Banegas informó que la Asociación de Pastores ha organizado jornadas de oración en los 18 departamentos del país, muchas de ellas durante la madrugada, como parte de una campaña espiritual previa a las elecciones.

“Hemos estado en constante oración, de dos a cuatro de la mañana, intercediendo por Honduras. Creemos que este es un tiempo para buscar el rostro de Dios. No podemos pedir al pueblo hondureño que ore si nosotros no lo hacemos primero”, señaló.

El pastor citó un pasaje del libro de Ezequiel 22:30, donde Dios busca a alguien que se ponga a favor de su nación, y dijo que ese llamado sigue vigente en el contexto actual del país.

“El Señor sigue buscando personas que se pongan a favor de la nación. Este es el momento de hacerlo, de unirnos en oración y en acción por Honduras”, afirmó.

El pastor Banegas también exhortó a todas las religiones y a la población en general, no solo al sector evangélico, a sumarse en unidad por el bienestar del país.

“Todos somos parte de Honduras y amamos esta nación. Queremos democracia, paz y tranquilidad. Estamos cumpliendo con nuestra parte orando, pero también se necesita la otra parte: votar. Que nadie se quede en casa, salgamos a ejercer nuestro derecho sabiendo que cada voto cuenta”, instó.

La Iglesia Evangélica de Honduras reiteró su llamado a la población a mantener la calma, actuar con sabiduría y participar responsablemente durante el proceso electoral, eligiendo con discernimiento a las autoridades que dirigirán al país. LB