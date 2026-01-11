Iglesia Evangélica insiste en que ya hay una declaratoria de elecciones y se debe respetar

Tegucigalpa – Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, insistió hoy que ya existe una declaratoria de elecciones en Honduras en Honduras y se debe respetar.

Justamente esa declaratoria inhabilita a actuar al Congreso Nacional, enfatizó.

La ley es clara, si no hubiese existido declaratoria oficial de las elecciones entonces el Congreso debía actuar, pero no fue así, dijo.

Desde la Iglesia Evangélica se llama a respetar el voto y orar por la paz del país, exclamó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la tarde del martes 30 de diciembre los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre en los niveles de alcaldías y diputaciones.

De las 298 alcaldías los nacionalistas ganaron 151, los liberales 76, Libre 69, Pinu 1 y 1 independiente, según la declaratoria oficial.

Entre tanto, en el legislativo el PN se alzó con 49 seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libertad y Refundación (Libre) redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD 2 y Democracia Cristiana 1.

Previamente, el 24 de diciembre el CNE declaró al ciudadano Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030. (RO)