Iglesia Evangélica exhorta a respetar el proceso de escrutinio especial

Tegucigalpa – Mario Corea, presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula y el Valle de Sula exhortó este fin de semana a respetar el proceso de escrutinio especial que desarrollará el Consejo Nacional Electoral (CNE)

El pastor pidió a los ganadores celebrar de manera prudente y a quienes no resultaron favorecidos con el voto popular a respetar la voluntad del soberano.

“Tenemos que mantener la paz que tenemos en este momento”, enfatizó el religioso.

Reflexionó que los hondureños deben cerrar bien el año y los políticos ganadores ya deben planear su gobierno para los próximos cuatros años.

Debemos orar por un buen gobierno, al haber un buen gobierno los hondureños somos prósperos, zanjó. (RO)