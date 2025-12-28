spot_img
Política

Iglesia Evangélica exhorta a respetar el proceso de escrutinio especial

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Mario Corea, presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula y el Valle de Sula exhortó este fin de semana a respetar el proceso de escrutinio especial que desarrollará el Consejo Nacional Electoral (CNE)

El pastor pidió a los ganadores celebrar de manera prudente y a quienes no resultaron favorecidos con el voto popular a respetar la voluntad del soberano.

“Tenemos que mantener la paz que tenemos en este momento”, enfatizó el religioso.

Reflexionó que los hondureños deben cerrar bien el año y los políticos ganadores ya deben planear su gobierno para los próximos cuatros años.

Debemos orar por un buen gobierno, al haber un buen gobierno los hondureños somos prósperos, zanjó. (RO)

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024