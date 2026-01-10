Iglesia Evangélica dice que ya hay una declaratoria de elecciones y la violencia es “totalmente innecesaria”

Tegucigalpa – Mario Corea, presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula y el Valle de Sula, dijo hoy que en Honduras ya hay una declaratoria de las elecciones del 30 de noviembre por lo que la violencia es “totalmente innecesaria”.

El pastor condenó la agresión perpetrada contra la diputada que resultó lesionada al ser impactada por un artefacto explosivo en la espalda y el cuello cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional.

En ese orden, dijo que los hondureños hablamos a través de los votos, pero los políticos de turno no lo quieren entender.

“Nos quitaron la paz en Navidad, no es posible que nos quiten la paz en el inicio de año”, expresó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la tarde del martes 30 de diciembre los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre en los niveles de alcaldías y diputaciones.

De las 298 alcaldías los nacionalistas ganaron 151, los liberales 76, Libre 69, Pinu 1 y 1 independiente, según la declaratoria oficial.

Entre tanto, en el legislativo el PN se alzó con 49 seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libertad y Refundación (Libre) redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD 2 y Democracia Cristiana 1.

Previamente, el 24 de diciembre el CNE declaró al ciudadano Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030.

En ese contexto el pastor evangélico pidió respetar la declaratoria oficial y llamó a la paz. (RO)