Iglesia Evangélica dice a actores políticos que la violencia no se justifica y llama a la cordura

Tegucigalpa – Ángel Andrade, vicepresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, señaló hoy que la violencia no se justifica desde ningún punto de vista y llamó a la cordura.

Recordó que la población cumplió al convertir el 30 de noviembre en una fiesta cívica, ahora le corresponde a la institucionalidad cumplir, refirió.

En ese orden, expresó “en este momento en que la gente está pensando en torrejas, tamales y festejar la Navidad, se debe hacer lo pertinente para que este proceso cierre bien”.

“No debemos llevar agua a nuestro propio molino y generar crisis, eso no conviene a Honduras”, continuó.

Insistió que ahora la institucionalidad debe cumplir y declarar un ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Ante los actos de violencia exhortó a tener paz y cordura. Cabe señalar que en las últimas horas varios pastores fueron agredidos físicamente al tratar de ingresar al Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa. (RO)