Iglesia Evangélica de Intibucá realiza jornada de oración para que las elecciones sean pacíficas y democráticas

Intibucá – El Ministerio Internacional Rey de Reyes de Intibucá, realizó este fin de semana una jornada de oración para que las elecciones generales sean pacíficas, transparentes y democráticas.

La intención de la jornada de oración fue de colaborar con un mensaje de concientización de cara al proceso electoral y que los comicios sean pacíficos, democráticas y transparentes.

Participaron en la jornada de oración el doctor Miguel Antonio Fajardo que es el edil de Intibucá, la vicealcaldesa Cristel Merary Urquía, Napoleón Amador que es candidato a diputado por el Partido Nacional y el congresista Mario Portillo que aspira a una reelección.

También participaron los ciudadanos Edy Cristóbal Meza Espino que es candidato a diputado por el Partido Liberal e Iván Pineda que es aspirante a la alcaldía de Intibucá por el Partido Nacional.

Asimismo, hubo presencia de miembros de organizaciones de sociedad civil, Iglesia, policías y de la comunidad cristiana de Intibucá.