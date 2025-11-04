Iglesia dice en Honduras hay mucha tensión causada por los políticos y llama a la paz

Tegucigalpa – La Iglesia Católica, a través del Secretario Ejecutivo de la Familia de la Iglesia Católica de Suyapa (FECS), padre José Antonio Chavarría, señaló hoy que en Honduras hay mucha tensión causada por los políticos y realizó un llamado a la paz.

El también párroco de la iglesia Cristo de las Mercedes en Santa Lucía, Francisco Morazán, expresó que “en este momento el país atraviesa mucha incertidumbre, hay mucha tensión, ocasionada por los políticos”.

En ese contexto, reflexionó que la oración tiene poder y pidió orar por Honduras.

“Enviamos un mensaje de esperanza porque tenemos confianza en los ciudadanos, confiamos en que la mayor parte de hondureños desean el bien para Honduras”, acotó.

Acto seguido dijo que Honduras no le pertenece a tres grupos de políticos, Honduras es de todos. En ese contexto, invitó que aunque tengamos diferentes formas de pensar, caminaremos juntos.

“Los hondureños somos felices, solidarios y fraternos y no es justo que pequeños grupos quieran destruir eso”, externó.

A los ciudadanos -pidió- estar en paz y serenos y no permitir que nada, ni nadie les quite la paz.

Señaló que una de las herramientas que utiliza satanás es la división, en su etimología se lee como el que divide y separa. “Honduras no necesita división, ni tampoco odio”, zanjó. (RO)