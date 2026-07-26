Iglesia dice el Reino de Dios no es una idea abstracta sino un bien concreto

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, señaló hoy que el Reino de Dios no es una idea abstracta sino un bien concreto.

El Reino de Dios es pequeño en apariencia, e incluso desapercibido para muchos, pero real y accesible a quien tiene la sabiduría y don del Espíritu para reconocerlo, agregó el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.

“Sin tiempo fijo para encontrarlo, de hecho siempre es una sorpresa, pero cuando se descubre hay que acogerlo plenamente, no pasar de largo”, reflexionó el religioso.

Acotó que muchas veces Jesús pedirá desprendimiento de lo transitorio para unirse más plenamente a su evangelio.

“El Reino de los Cielos exige discernir, es decir, separar y poner en su lugar… en la vida hay que saber desechar lo que no sirve y guardar lo mejor”, resaltó.

Encontrar a Dios y su Reino nos llena de alegría. “Qué alegría sentimos cuando experimentamos una experiencia de amor que nos envuelve en su eternidad”, resumió.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo

Mateo 13, 44-52

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo.

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.

También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.

¿Han entendido todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí». Entonces él les dijo: «Por eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas». (RO)