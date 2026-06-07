Iglesia católica mexicana: el Mundial ofrece un respiro al mundo ante guerra y desigualdad

Ciudad de México.- La Iglesia católica mexicana señaló este domingo que el Mundial de fútbol 2026, que inicia el 11 de junio, ofrece un respiro al mundo, marcado por divisiones, guerra y desigualdad, y que, tras los goles, permanecen las responsabilidades, la paz y la dignidad humana.

«El deporte no tiene por qué ser una razón para alejarnos de quienes amamos, para aislarnos, para encerrarnos por horas frente a una televisión, despreciando el contacto con el otro o aquello que requiere de nuestra atención», señaló la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

«Hacemos una invitación a nuestra sociedad para que estas semanas nos ayuden a sentarnos más veces a la mesa en familia, a reconciliarnos con quienes hemos tomado distancia, a recuperar conversaciones pendientes y a descubrir nuevamente la alegría de compartir», añadió.

Porque mientras se lleva a cabo el Mundial y aun cuando termine, expuso el órgano católico, «sigue siendo necesaria la paz en nuestras comunidades, estar cerca de quienes sufren, valorar y defender la vida y la dignidad humana, y sigue siendo urgente la reconciliación en México».

«México, como muchas otras naciones participantes, atraviesan desafíos que reclaman unidad; el mundo entero, envuelto en escenarios de guerra y desigualdad urge de reconciliación», señaló la Arquidócesis.

En el texto se apuntó que «el mundo vuelve a detenerse frente a una cancha», y millones de personas se reunirán frente a la televisión para celebrar, sufrir, emocionarse y compartir la pasión que despierta el fútbol.

«Con frecuencia nos encontramos divididos por la política, las redes sociales, las diferencias económicas o las heridas que arrastramos en nuestras relaciones personales y comunitarias», agregó.

Por eso, mientras disfrutamos de este Mundial, «conviene no perder de vista lo realmente importante, que es aquello que permanece después del silbatazo final».

En el Mundial de este año, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, se enfrentarán 48 selecciones de los cinco continentes, lo que le convierte en el torneo con más equipos nacionales de su historia.

El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca) con el duelo México-Sudáfrica.

En el caso de México, aparte de la capital con cinco partidos, las otras dos sedes son Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste), con cuatro encuentros, respectivamente. EFE/ir