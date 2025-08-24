Iglesia Católica llama a los hondureños a votar con responsabilidad tras ser inspirados en la caminata por la fe

Tegucigalpa – En su editorial más reciente, la Iglesia Católica hondureña llamó este domingo a la población a ejercer el sufragio con responsabilidad en las elecciones del 30 de noviembre.

En una nueva edición del semanario “Suyapa Medios Fides”, el titular principal es la caminata que realizó el fin de semana pasado las iglesias Católica y Evangélica en decenas de municipios del país.

En su titular llaman a la población hondureña a que vote con responsabilidad, respeto e ilusión tras ser inspirados por la fe en la jornada de oración durante la caminata por la paz y la democracia.

La Iglesia Católica mandó un mensaje en el que renueva el compromiso con la fe y los valores democráticos como contribución a Honduras.

El 16 de agosto, hubo una jornada histórica de oración, cuando miles de hondureños participaron en una caminata por la paz a nivel nacional, demostrando que la población quiere tranquilidad en el proceso electoral.

La caminata de oración por la paz y la democracia, convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, se convirtió en un acontecimiento que marcó profundamente el sentimiento de miles de hondureños.

De acuerdo con datos proporcionados a ACI Prensa por los organizadores, más de 230 mil personas se congregaron en Tegucigalpa y unas 80 mil en San Pedro Sula. AG