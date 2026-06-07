Iglesia Católica llama a fortalecer la fe y la solidaridad en tiempos difíciles

Tegucigalpa – Durante la homilía dominical de este domingo, el sacerdote Carlomagno Núñez hizo un llamado a la feligresía hondureña a mantenerse firme en la fe ante las dificultades que enfrenta la sociedad y a practicar la solidaridad con quienes más lo necesitan.

En su mensaje, destacó la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y recordó que la fe es una fuente de fortaleza para superar los momentos complejos.

“Cristo viene a nosotros, Cristo aumenta nuestra fe, Cristo nos fortalece”, expresó el sacerdote.

Asimismo, el padre Núñez exhortó a la población a mantener vivo el espíritu de ayuda al prójimo, resaltando que la caridad y el acompañamiento a las personas vulnerables son valores fundamentales del mensaje cristiano.

Señaló que la unidad y la fraternidad son esenciales para enfrentar los desafíos que vive el país.

La Iglesia Católica también subrayó durante la celebración la importancia de la Eucaristía como un espacio de encuentro con Dios y de fortalecimiento espiritual.

En ese sentido, invitó a los hondureños a unirse en oración y fe para afrontar las adversidades con esperanza, confianza y compromiso hacia los demás. IR