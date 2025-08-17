Iglesia Católica invita a tomar partido por el bien, la justicia y la verdad, frente a mediocridad cómplice

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor Vicente Nácher, reflexionó en la homilía dominical, un día después de la multitudinaria caminata por la paz y la democracia que unió a la iglesias Católica con la Evangélica que frente a quienes se conforman con una mediocridad cómplice, el evangelio les llama a tomar partido por el bien, la justicia y la verdad.

Nácher reflexionó sobre el mensaje del evangelio de hoy diciendo que hace referencia a que Jesús no vino al mundo a traer paz sino división.

“La paz de la que él habla y explica él mismo en la última cena no es como la da el mundo, sino como Dios la da, ciertamente frente a quienes se conforman con una mediocridad cómplice, el evangelio nos llama a tomar partido por el bien, la justicia y la verdad, el perdón”, dijo.

Agregó que, aunque la cizaña trate de confundir, el trigo debe cuidarse y cuidar las otras espigas conscientes que quien sembró será un día el que cosechará.

Seguidamente, el líder de la Iglesia Católica en Honduras afirmó “estamos llamados a construir no una paz a la medida del hombre, sino un hombre a la medida de la paz de Dios”. VC