Iglesia Católica inicia 12 horas de oración por Honduras

Tegucigalpa – Desde las 8:00 de la mañana de este jueves, la Iglesia Católica inició una jornada de 12 horas de oración por Honduras, previo al proceso electoral.

Honduras necesita esperanza, y la esperanza nace desde el corazón de Jesús.

En ese sentido, este 20 y 27 de noviembre, la iglesia invita a la población a unirse como pueblo en 12 horas de Adoración al Santísimo.

La acción es para elevar nuestras intenciones por la paz, la unidad y el futuro de nuestra nación.

Honduras se somete este 30 de noviembre a elecciones generales donde elegirá a las personas que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El proceso electoral hondureño tras las elecciones internas se registra una crisis electoral, por lo que el llamado de la Iglesia es orar por Honduras, por unas elecciones limpias y transparentes, asimismo, para que se respete la voluntad del pueblo. IR