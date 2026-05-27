Iglesia católica en Yoro condena escalada de violencia y exige acción urgente del Estado ante masacres en el país

Tegucigalpa/El Progreso, Yoro – La Iglesia católica en el departamento de Yoro, junto a movimientos pastorales, religiosas, religiosos y sacerdotes, emitió un pronunciamiento público en el que expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia que golpea a Honduras, particularmente en varias regiones del norte del país.

– “Callar ante la violencia que genera tanto dolor y muerte sería permitir que se normalice y se trate como desechable la vida de las personas”, advierte el pronunciamiento, citando además a la Conferencia Episcopal de Honduras, que rechaza justificaciones superficiales ante hechos tan graves.

– La Diócesis convoca a una “Caminata por la paz, la justicia y la no violencia” el próximo domingo 7 de junio en las parroquias de la localidad.

Bajo el liderazgo del Obispo Administrador Apostólico de la Diócesis de Yoro, monseñor Jenrry Johel Velásquez Hernández, la Iglesia condenó los recientes hechos violentos registrados en municipios de Yoro, Colón y Cortés, donde múltiples masacres han dejado decenas de víctimas, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores.

El pronunciamiento inicia con una cita de San Óscar Arnulfo Romero: “Es la violencia del amor, la de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo”, como llamado a la paz y a la transformación social.

Alta preocupación por cifras de violencia

La Iglesia señaló que el departamento de Yoro registra en lo que va de 2026 una de las tasas más altas de homicidios y masacres en el país, con alrededor de 98 muertes violentas hasta finales de abril. Asimismo, advierte que Honduras continúa registrando en promedio seis homicidios diarios, lo que refleja un sistema que reproduce una “cultura de violencia y muerte”.

En el mensaje pastoral se hace un llamado directo al cumplimiento del quinto mandamiento: “No matarás”, subrayando la urgencia de recuperar el valor sagrado de la vida humana.

Condena a masacres recientes

En el escrito en mención la Iglesia expresó su indignación y repudio ante los recientes hechos violentos ocurridos en Sulaco, Victoria y El Progreso (Yoro); en Corinto, Chamelecón y La Lima (Cortés), así como en Rigores, Trujillo (Colón), donde se reportó el asesinato de unas veinte personas, entre ellas tres niños, tres mujeres y tres adultos mayores.

En ese contexto, el pronunciamiento exige al Estado hondureño asumir su responsabilidad constitucional y ética de garantizar la seguridad, la vida y la integridad de la población mediante acciones efectivas de prevención, protección, investigación y sanción de la violencia.

Asimismo, solicita investigaciones “responsables, independientes, técnicas, creíbles y con plenas garantías” para esclarecer las masacres, extorsiones y secuestros ocurridos tanto en Yoro como en el resto del país.

La Iglesia también expresó solidaridad con las familias afectadas, a quienes envió un mensaje de acompañamiento espiritual y oraciones en medio del dolor.

Llamado a la acción y caminata por la paz

Finalmente, el pronunciamiento exhorta a la ciudadanía a denunciar todo acto de violencia y a promover una cultura de paz, justicia y respeto a la dignidad humana.

Como parte de esta respuesta pastoral, se convoca a una “Caminata por la paz, la justicia y la no violencia” el próximo domingo 7 de junio en las parroquias de la diócesis, culminando con celebraciones eucarísticas en memoria de las víctimas.

El mensaje fue firmado en El Progreso, Yoro, este miércoles, por el Obispo Administrador Apostólico y el Colegio de Consultores de la diócesis, junto a representantes del clero local.LB