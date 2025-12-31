Iglesia Católica en Tegucigalpa inicia 40 horas de adoración para despedir y recibir el nuevo año

Tegucigalpa – La Iglesia Católica de Honduras en Tegucigalpa realiza desde este 31 de diciembre 40 horas de adoración, mismas que culminan este miércoles 01 de enero con una Eucaristía solemne a las 7 de la noche.

El acto religioso se desarrolla en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa donde a partir de las cinco de la mañana de este martes se inició con las 40 horas de adoración.

De acuerdo al programa de este día varias parroquias desarrollan una hora santa con la exposición de Jesús Sacramentado.

De igual manera se prevé que al cierre de la jornada se realice una peregrinación con Jesús Sacramentado por algunas calles de Tegucigalpa.

El objetivo de este acto es pedir paz para el país y despedir el 2025 y recibir el 2026 en adoración, indicaron los organizadores.

Esta no es la primera vez que se realiza una jornada extensa de adoración por parte de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, de hecho ya se considera una tradición para finalizar el año y dar la bienvenida a uno nuevo con 40 horas de adoración. (RO)