Iglesia aboga por el retorno a la normalidad en Venezuela: Monseñor Lenihan

Tegucigalpa – El arzobispo de San Pedro Sula, monseñor Miguel Lenihan, expresó este domingo que la Iglesia Católica está en oración por el pueblo venezolano “están pasando un momento crítico”, dijo.

El guía religioso dijo que es momento de que el pueblo venezolano vuelva a la normalidad después de tanto momento difícil que ha vivido. “Han sufrido, hay muchos exiliados, muchos migrantes que han salido y esperamos que todos puedan volver a vivir una vida normal en Venezuela”, expresó.

(Leer) Que EEUU gobierne Venezuela puede interpretarse como una emocionalidad pero no tiene sustento: Marco Porras

Lenihan indicó que tras la noticia conoció el sentir de muchos venezolanos que están en Honduras, y que confía que ese país pueda crecer nuevamente y ser grande, con mucho trabajo para sus ciudadanos.

Para monseñor Lenihan, lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere es que en Venezuela no haya desorden ya que tras la captura de Nicolás Maduro, cualquier cosa puede pasar. “Creo que son precauciones para que en este momento puedan vivir en mucha paz”. VC