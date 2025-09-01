Iga Swiatek pone la directa a cuartos

Nueva York (EEUU) – La polaca Iga Swiatek, número dos del ránking mundial, venció este lunes por 6-3 y 6-1 a la rusa Ekaterina Alexandrova y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

La ganadora de seis ‘grandes’, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2022, necesitó una hora y cinco minutos para eliminar a Alexandrova, número doce del mundo.

Swiatek, que pelea en Nueva York para convertirse en la primera tenista desde Serena Williams en conquistar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada, ganó a Alexandrova por quinta vez en siete precedentes.

Lo hizo con una actuación muy sólida en la que solo perdió una vez su servicio y estuvo muy agresiva al resto, ante una Alexandrova que pareció nerviosa en su primer encuentro a estas alturas del torneo neoyorquino.

Swiatek, cuádruple campeona del Roland Garros, espera en los cuartos de final a la ganadora del octavo entre la brasileña Beatriz Haddad Maia y la estadounidense Amanda Anisimova.

El partido de Swiatek abrió un programa femenino que este lunes luce además un cruce entre Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, y Naomi Osaka, doble ganadora de este torneo (2018 y 2020). EFE