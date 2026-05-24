Identifican más personas vinculadas al caso Corinto

Tegucigalpa – Las investigaciones sobre el fallido operativo en Corinto, Omoa, que dejó cinco policías muertos, avanzan hacia una nueva fase luego de que los equipos especializados detectaron a más personas presuntamente vinculadas a los hechos, aunque todavía no se ha establecido si se trata de miembros de la institución policial o de civiles dijo una fuente de entero crédito que conoce los detalles del proceso investigativo.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad confirmaron que los análisis de comunicaciones, desplazamientos y registros operativos han permitido identificar nuevos actores que habrían participado directa o indirectamente En el operativo. Sin embargo, los investigadores mantienen reserva sobre sus identidades mientras se verifican detalles de los posibles responsables.

La comisión especial encabezada por el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, continúa revisando expedientes, órdenes de operación, bitácoras y reportes internos de la DIPAMPCO, en paralelo a las indagaciones del Ministerio Público. El objetivo es determinar si existieron omisiones, decisiones irregulares o fallas en la cadena de mando que derivaron en la tragedia hasta llegar a la verdad de los hechos.

De momento, las autoridades solo han confirmado la suspensión del director de la DIPAMPCO, del subdirector, y del jefe de Operaciones, mientras se profundiza en la estructura operativa que autorizó y ejecutó la acción en Corinto.

Investigadores consultados señalaron que la identificación de nuevos involucrados abre la posibilidad de que el caso tenga ramificaciones más amplias de las que inicialmente se conocían. No se descarta que las responsabilidades alcancen a personal de otras unidades o incluso a actores externos a la institución.

La Secretaría de Seguridad reiteró que la investigación se mantiene bajo un enfoque de transparencia y que cualquier persona —sea policía o civil— que resulte vinculada será puesta a disposición de las autoridades competentes. La comisión interventora continuará en funciones mientras se completa la depuración interna y se reestructura el funcionamiento de la DIPAMPCO. (PD)