Identifican a mujer encontrada en una calle solitaria en colonia de Comayagüela asesinada con saña

Tegucigalpa – A través de análisis clínicos y pruebas dactilares, autoridades lograron revelar la identidad de la mujer que se localizó muerta el jueves en las cercanías de las colonias 14 de enero y la Cantarero López de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Angie Paola Galea Carcamo.

El cuerpo presentaba signos de tortura, golpes y heridas, por lo que, al momento del levantamiento, no se sabía de quién se trataba.

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Asimismo, las autoridades forenses indicaron que la joven tenía sus partes íntimas quemadas. Estos detalles indican el nivel de violencia que ejercieron en su contra para acabar con su vida.

Las muertes de mujeres cada día son más crueles y con saña.

En lo que va del presente año, unas 50 mujeres han sido asesinadas en este país centroamericano. IR