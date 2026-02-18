Identifican a las cuatro personas muertas en un enfrentamiento con la Policía en La Masica

Tegucigalpa – Las autoridades dieron a conocer este miércoles los nombres de los civiles que perdieron la vida luego de un enfrentamiento suscitado en una aldea de La Masica, Atlántida, Caribe de Honduras.

– Se busca al jefe de la banda criminal, Wilmer Ávila, quien huyó de la escena donde se produjo la balacera.

Los occisos respondían a los nombres de Manuel de Jesús Pacheco Paz de 22 años, Marlin Javier Martínez Hernández de 32 años, Edwin Geovany Aguilar de 40 años y Orlin Alfonso Martínez Cruz de 42 años.

Todos perecieron luego de un intercambio de disparos al momento de llevarse a cabo una operación en contra de la banda criminal denominada como “El Wilmer”.

Además, el hecho dejó cuatro agentes policiales heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para su recuperación, donde posteriormente falleció el agente Jefry Leonardo López.

Los cuerpos de las cuatro personas abatidas a disparos fueron trasladados a la morgue de La Ceiba donde están siendo retirados por sus familiares. IR